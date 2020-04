La desinformación respecto a la ciencia no es nueva, pero puede ser particularmente problemática e incluso peligrosa durante la pandemia del COVID-19 que, hasta la fecha, ha enfermado a millones de personas alrededor del mundo.

Estamos al tanto de que están circulando rumores e información errónea respecto al profesor de ciencias patológicas y biológicas de la Universidad de Wisconsin–Madison, Yoshihiro Kawaoka. Estos rumores son falsos. A medida que surgen, se ha estado informando a la Agencia de Investigación Federal (Federal Bureau of Investigation), que trabaja para identificar el origen de los mismos.

Kawaoka, quien también ocupa un puesto docente en la Universidad de Tokio, es un investigador de la influenza mundialmente reconocido, cuyo trabajo ha ampliado nuestra comprensión (advanced our understanding) sobre los virus gripales, ha mejorado las vacunas contra la gripe, y ha contribuido a que el sistema de salud pública esté preparado para la gripa estacional, que cada año mata a cientos de miles de personas. Su tecnología también se utiliza para producir una vacuna contra la influenza disponible comercialmente.

En colaboración con la compañía estadounidense FluGen, Kawaoka también dirige el desarrollo de una prometedora posible vacuna para el COVID-19 (vaccine candidate for COVID-19). Además, es responsable de ensayos clínicos en curso que se están realizando en Japón para desarrollar una vacuna contra el ébola (an Ebola vaccine), en los que se usa una tecnología inventada por su laboratorio.

El virus causante del COVID-19 apareció por primera vez en la provincia de Hubei en Wuhan, China, el pasado mes de diciembre de 2019. Desde febrero de 2020, Kawaoka ha estado trabajando con el virus proveniente de pacientes infectados para ayudar al sistema de salud pública a entenderlo (aid public health understanding) y a cómo responder ante el mismo. También participa en un panel gubernamental que colabora en la respuesta a la pandemia en Japón (the pandemic in Japan).

Su trabajo se realiza (His work is conducted) en un laboratorio de agricultura que tiene un nivel 3 de bioseguridad [Biosafety Level 3 Agriculture (BSL-3 Ag)], solo por debajo del nivel de bioseguridad más alto, que corresponde al nivel de bioseguridad 4 [Biosafety Level 4], así como en un laboratorio de animales con nivel de bioseguridad 3 que cuenta con mejoras. Las pautas del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) indican que las investigaciones que se hagan utilizando el virus SARS-CoV-2 deben realizarse en un laboratorio tipo BSL-3. Los investigadores que desempeñan este trabajo cuentan con experiencia y están altamente capacitados para realizar estudios con patógenos respiratorios.

Para los preparativos y puesta en marcha de la investigación, la Universidad ha sido proactiva en su colaboración laboral con colegas del departamento de Salud Pública de Madison y del Condado de Dane (Public Health Madison and Dane County), el Departamento de Servicios de Salud Pública de Wisconsin (Wisconsin Department of Health Services), el Laboratorio de Higiene Estatal (State Lab of Hygiene), los especialistas en enfermedades infecciosas y los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services).